OPERATO D’URGENZA L’ASSESSORE MIMMO SBRACCIA: INTERVENTO RIUSCITO, È RICOVERATO IN UTIC AL MAZZINI

È stato operato d’urgenza nella serata di ieri, con esito positivo, l’assessore comunale di Teramo Mimmo Sbraccia, colpito da un problema cardiaco mentre era impegnato nelle attività istituzionali per il Comune. Avvertiti i sintomi, l’assessore si è recato immediatamente in ospedale, dove i sanitari hanno disposto l’intervento chirurgico urgente. L’operazione si è conclusa con successo e Sbraccia è attualmente ricoverato presso l’UTIC, nel reparto diretto dal dottor Franco De Remigis, sotto costante osservazione. Le sue condizioni sono stabili e il decorso post-operatorio viene seguito con attenzione dall’équipe medica. Secondo quanto si apprende, una volta completata la fase di recupero, l’assessore potrà tornare gradualmente alle sue attività. A Mimmo Sbraccia giungono i più sentiti auguri di pronta guarigione da parte della redazione di certastampa.it, con l’auspicio di rivederlo presto nuovamente al lavoro per affrontare le tante questioni aperte della città di Teramo.