FAMIGLIA NEL BOSCO, SALVINI ATTACCA I GIUDICI: “VERGOGNA, I BIMBI DEVONO STARE CON I GENITORI”

Duro attacco di Matteo Salvini alla magistratura dopo la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila sulla vicenda della famiglia che viveva in un bosco in Abruzzo. Il tribunale ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali dei genitori, confermando il collocamento dei figli in una casa protetta.

“Per questi giudici una sola parola: vergogna”, ha scritto il leader della Lega e vicepremier in un post su X. “I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà”, ha aggiunto Salvini, ribadendo la sua contrarietà alla decisione dei magistrati.

Il caso ha suscitato un ampio dibattito pubblico e politico, dividendo l’opinione tra chi difende l’intervento delle istituzioni a tutela dei minori e chi, come Salvini, ritiene che la priorità debba essere mantenere l’unità familiare.