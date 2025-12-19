PERMESSI DI SOGGIORNO E PASSAPORTI, LA QUESTURA FA CHIAREZZA: «NESSUNA ATTESA ALL’ESTERNO PER I PASSAPORTI, ARRIVA "PRENOTAFACILE"»

La Questura interviene per chiarire quanto emerso in relazione alla presenza di persone all’esterno degli uffici in attesa di accedere ai servizi per permessi di soggiorno e passaporti. In una nota ufficiale viene precisato che i cittadini che si recano in Questura per il rilascio del passaporto non attendono all’esterno, ma vengono regolarmente accolti all’interno degli uffici, anche nelle giornate di open day, durante le quali è possibile presentare la richiesta anche senza appuntamento. Sul fronte dei permessi di soggiorno, il Questore Sorgonà ha già avviato, da alcuni giorni, la procedura per l’attivazione del portale “PrenotaFacile” anche presso la Questura di Teramo. Il sistema, già operativo in via sperimentale in diverse questure italiane, consentirà di prenotare e gestire online gli appuntamenti relativi alle pratiche di soggiorno. Grazie al nuovo portale, i cittadini stranieri residenti nella provincia di Teramo potranno presentare richieste di rilascio, aggiornamento o rinnovo del permesso di soggiorno direttamente online, anche tramite enti, associazioni o patronati autorizzati dalla Questura. L’attivazione del servizio è prevista entro i primissimi mesi del 2026 e sarà accompagnata da una specifica campagna informativa per garantirne la massima diffusione. L’introduzione di “PrenotaFacile” consentirà un significativo miglioramento nella gestione delle pratiche e una conseguente riduzione del numero di utenti in attesa, ottimizzando l’accesso ai servizi. Nel frattempo, il Prefetto Stelo, pur non avendo competenze dirette in materia, si è attivato contattando il Questore Sorgonà per acquisire informazioni sulla situazione e manifestare la propria disponibilità per eventuali necessità, pur non avendo ricevuto, allo stato attuale, richieste formali di incontro. La Questura ribadisce infine l’impegno a garantire un servizio efficiente e organizzato, nel rispetto delle esigenze dell’utenza e delle norme vigenti.