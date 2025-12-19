DOMANI SERA A CIVITELLA LA PREVIEW DELLA MOSTRA DI MARK & PAUL KOSTABI CON PERFORMANCE MUSICALE E OPERA A QUATTRO MANI





Quando l’arte diventa visione, suono e gesto condiviso. C’è un momento in cui l’immagine smette di essere solo immagine, la musica supera il tempo e la pittura si fa esperienza viva. È in quello spazio sospeso che nasce “Metafisica Americana”, preview della nuova mostra di Mark & Paul Kostabi, in programma domani, sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18, a Civitella del Tronto Palazzo De Thermes – Sala del Municipio *

Non una semplice esposizione, ma un evento da attraversare: una proiezione di immagini, una performance musicale e la realizzazione di un’opera a quattro mani si fondono in un’unica narrazione sensoriale. Pittura e musica dialogano dal vivo, senza gerarchie, in un continuo rimando tra gesto, suono e visione. Sul palco, Mark Kostabi al pianoforte e Paul Kostabi alla chitarra danno forma a un linguaggio comune, dove la musica diventa estensione del colore e la pittura si carica di ritmo e vibrazione. Sullo sfondo, le immagini scorrono come frammenti di un immaginario potente e inquieto: volti, simboli, figure sospese tra ironia e metafisica, cifra inconfondibile dell’universo Kostabi. “Metafisica Americana” è un viaggio emotivo che interroga il presente, la memoria e l’identità, mescolando cultura pop, suggestioni filosofiche e tensione espressiva. Un’America interiore e simbolica, riletta attraverso lo sguardo di due artisti che da anni attraversano confini disciplinari e geografici. L’evento si inserisce in un contesto di valorizzazione culturale del territorio e rappresenta un’occasione unica per assistere alla nascita dell’opera nel suo farsi, davanti agli occhi del pubblico. Un’esperienza immersiva, intensa, irripetibile. Un incontro tra arti che non si limita a mostrarsi, ma chiede di essere vissuto.