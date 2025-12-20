DECOLLA DA MILANO MA NON ATTERRA A PESCARA... PER NEBBIA

Il paradosso della giornata è tutto lì: l’aereo parte regolarmente da Milano, ma Pescara resta irraggiungibile… per nebbia. È accaduto all’aeroporto d’Abruzzo, dove ieri una fitta nebbia ha provocato nuovi disagi tra dirottamenti, ritardi e cancellazioni. Il volo proveniente da Milano Malpensa, insieme a quello in arrivo da Cracovia, non ha avuto la possibilità di atterrare sullo scalo regionale ed è stato dirottato su Fiumicino. I passeggeri sono poi rientrati a Pescara via terra, a bordo di autobus organizzati. A cascata, i problemi si sono riflessi anche sulle partenze, mentre il collegamento per Torino è stato cancellato. La situazione, secondo quanto comunicato dalla Saga, società di gestione dell’aeroporto, è stata determinata esclusivamente dalle condizioni meteo: visibilità orizzontale inferiore ai 100 metri e verticale sotto i 200. Un quadro che ha interessato diversi aeroporti del centro Italia.

Proprio per questo, la società ha voluto smentire con decisione le voci circolate nelle ultime ore su presunte carenze strumentali dello scalo. “L’aeroporto dispone di tutte le dotazioni richieste dalle autorità di controllo”, ribadisce Saga, sottolineando come le notizie contrarie siano prive di fondamento e rischino di creare allarmismo ingiustificato tra i passeggeri.