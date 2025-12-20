AUTO IMPAZZITA SI RIBALTA E TRAVOLGE DUE OPERAI A PERUGIA, GRAVE ABRUZZESE 53ENNE

Stavano lavorando lungo la banchina, impegnati nella pulizia dei fossi, quando un’auto è piombata improvvisamente su di loro. È di tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, nel tratto compreso tra Ferro di Cavallo e Olmo, in direzione del lago Trasimeno. Ad avere la peggio è stato un 53enne abruzzese, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso Secondo la ricostruzione fornita da Anas e dalle forze dell’ordine, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo in prossimità di un cantiere mobile, travolgendo due operai e terminando la corsa solo dopo essersi ribaltato sulla carreggiata. L’operaio abruzzese, originario di Vasto ha riportato un politrauma, ma le sue condizioni, seppur serie, non sarebbero tali da far temere per la vita. L’altro operaio è rimasto illeso, mentre l’automobilista, finito anche lui in ospedale, è stato classificato in codice giallo con ferite lievi. ul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale per i rilievi e i vigili del fuoco. L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha fatto sapere di seguire con attenzione l’evolversi della situazione, esprimendo vicinanza ai dipendenti coinvolti.