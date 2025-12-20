CAZZOTTI IN CENTRO IN PIENA NOTTE, LITIGANO ADULTI TERAMANI ALTICCI E SI SFIORA LA RISSA





Una lite scoppiata nel cuore della città, in piena notte, tra urla, spintoni e momenti di forte tensione. È quasi una rissa quella che ha movimentato intorno all’una il centro di Teramo, e che ha visto coinvolti alcuni teramani, non giovanissimi, chiaramente in preda ad un eccesso alcolico, che si sono affrontati verbalmente e fisicamente, tra minacce e inviti a spostarsi in un vicolo per chiarire la situazione lontano dalla strada principale. Nonostante la confusione e il clima acceso, fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato l’ordine e calmato gli animi. Secondo quanto ricostruito, prima dell’intervento delle forze dell’ordine, sarebbero intervenite alcune persone che poco prima avevano partecipato a una cena aziendale.