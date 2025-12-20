ALBA ADRIATICA/ RIAPERTO AL TRAFFICO IL TRATTO DI VIALE MAZZINI TRA VIA GIULIO CESARE E VIA FIESOLE

È stato riaperto al traffico, nei tempi previsti, il tratto di viale Mazzini compreso tra via Giulio Cesare e via Fiesole, dopo la rimozione della recinzione del cantiere. I lavori sono proceduti senza intoppi, consentendo di restituire la strada alla viabilità ordinaria prima delle festività natalizie. L’intervento, portato avanti con rapidità dall’impresa incaricata, è stato organizzato per contenere il più possibile i disagi a residenti, commercianti e automobilisti. Anche nel segmento di viale appena riaperto saranno installate le luminarie natalizie, in continuità con l’allestimento già presente nel resto dell’arteria. L’amministrazione comunale di Alba Adriatica ha ringraziato cittadini e attività economiche per la collaborazione dimostrata durante le fasi di cantiere. I lavori riprenderanno il 7 gennaio nel tratto compreso tra via Mameli e via Duca d’Aosta: in questa fase sarà istituito un senso unico alternato, soluzione che dovrebbe ridurre l’impatto sulla circolazione. Al termine dell’intervento complessivo, l’intero viale Mazzini sarà interessato da un’operazione straordinaria di rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale, completando così il progetto di riqualificazione dell’asse viario.