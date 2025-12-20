MECCANICO INVESTITO DA UN CAMION: È GRAVE

Mattinata di forte apprensione in via Giove, a Scerne di Pineto, dove un meccanico è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un camion poco dopo le 10. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Giulianova e Roseto, i carabinieri della compagnia di Giulianova e l’elisoccorso decollato da Pescara. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie: è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Mazzini di Teramo per le cure necessarie. L’episodio si è verificato nella frazione di Scerne, nel territorio comunale di Pineto.