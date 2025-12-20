GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE - STORIA DI UN TERAMANO RICOVERATO IN PNEUMOLOGIA... E DELLA SANITÀ CHE FUNZIONA DAVVERO



Sono stato ricoverato per quindici lunghi giorni nel reparto di Pneumologia – Malattie Respiratorie dell'Ospedale Mazzini di Teramo. Scrivo questa lettera aperta perché credo sia doveroso lasciare una testimonianza pubblica di come ho vissuto un'esperienza che, pur partendo da giorni difficili e pieni di preoccupazione, si è rivelata sorprendentemente positiva.

Da una visita al ricovero, in un attimo la mia vita è cambiata radicalmente e sono finito in un letto d'ospedale, collegato a flebo e apparecchiature di monitoraggio. In quei momenti di fragilità, ciò che mi ha profondamente colpito è stato l'ambiente umano in cui mi sono trovato.

Operatori sociosanitari, infermieri e medici si sono distinti per una professionalità ed una gentilezza fuori dall'ordinario. Mi sono sentito accolto come un ospite di riguardo, trattato non solo con rispetto, ma con tutte le attenzioni possibili per mettermi a mio agio. Non avrei mai immaginato che in un contesto ospedaliero si potesse raggiungere un livello così elevato di cura e considerazione per il paziente.

La cosa che più mi ha impressionato è stata vedere giovani professionisti lavorare con autentica passione e dedizione. La loro non era cortesia di facciata, di maniera: si percepiva chiaramente la convinzione con cui svolgono il proprio lavoro, ponendo al primo posto l'attenzione al paziente. Questa considerazione non è affatto banale, quando si è ricoverati e si attraversa un momento di grande fragilità psicofisica, un saluto cordiale, un sorriso, una parola gentile assumono un valore immenso. Ti rigenerano. Ti fanno sentire considerato e curato con attenzione, infondendo fiducia nelle cure che ti vengono somministrate.

Desidero spendere parole altrettanto positive per il personale medico, grande competenza, gentilezza, rispetto e costante apertura al dialogo, con la massima disponibilità a fornire informazioni approfondite ad ogni richiesta, sempre con cortesia e professionalità. Oltre alla grande preparazione tecnica, ho trovato un'umanità disarmante.

Un'esperienza che mai mi sarei aspettato di vivere, due settimane trascorse in una condizione di benessere e sicurezza tale da aver contribuito, ne sono certo, ad un rapido miglioramento delle mie condizioni di salute.

Ringrazio di cuore e faccio i miei complimenti a tutto lo staff del reparto, che funziona in modo così eccellente grazie alla magistrale direzione del Dott. Stefano Marinari.

Troppo spesso, quando si parla di Sanità, ci si concentra solo sulle criticità. Con questa lettera voglio invece dare voce a una realtà positiva che esiste nella nostra città, professionisti che ogni giorno svolgono un lavoro durissimo per il nostro bene, con competenza e umanità. Meritano rispetto e riconoscimento pubblico.

A loro posso solo dire: grazie, grazie, grazie.

Un paziente grato