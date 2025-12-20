VIDEO/ ARRIVA L'APERISTREET AL CENTRO COMMERCIALE GRAN SASSO, IL 10 GENNAIO 2026, : SHOPPING, MUSICA E SALDI FINO A MEZZANOTTE

Una serata fuori dagli schemi, capace di trasformare lo shopping in un’esperienza da vivere e non solo da fare. Al Centro Commerciale Gran Sasso di Piano d’Accio, a Teramo, il 10 gennaio 2026, dalle 20 a mezzanotte, debutta l’Aperistreet, un evento mai realizzato prima all’interno della struttura. Tre piazze allestite all’interno del centro faranno da palcoscenico a musica, intrattenimento e momenti conviviali, creando un’atmosfera urbana e dinamica che accompagnerà clienti e visitatori tra negozi aperti, aperitivi e ritmo. Un modo nuovo di vivere il centro commerciale, pensato per incentivare ulteriormente i saldi, che in Abruzzo prenderanno ufficialmente il via il 3 gennaio 2026. L’idea è semplice ma innovativa: acquistare nei negozi del centro, ballando, concedersi un drink, spostarsi da una piazza all’altra e vivere lo shopping in chiave esperienziale. Un format che punta a coinvolgere un pubblico ampio, dai più giovani alle famiglie, rendendo l’acquisto parte di una serata di svago. A coordinare l’intera macchina organizzativa sarà Francesco Marcellini, con la sua struttura ormai collaudata, in piena sinergia con la direzione del centro commerciale. Un lavoro condiviso che promette fluidità, sicurezza e un alto livello di intrattenimento. L’Aperistreet del Gran Sasso si candida così a diventare un appuntamento di riferimento: una formula che unisce commercio, musica e socialità, capace di rilanciare lo shopping serale e di accendere Piano d’Accio con un evento che, per Teramo, rappresenta una vera novità.