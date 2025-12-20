FOTO-VIDEO/ ALBERO DI NATALE CON 70 TRATTORI: SUCCESSO A SCAPRIANO, ORA L’APPUNTAMENTO SI SPOSTA A TORTORETO

Una distesa di luci, motori spenti e spirito natalizio: è stato un vero successo la prima edizione dell’albero di Natale realizzato con 70 trattori, andata in scena questa sera al piazzale di Scapriano a Teramo. Un evento che ha richiamato anche i cittadini, trasformando una semplice area aperta in un luogo di festa e condivisione. L’iniziativa, nata nel Nord Italia e diffusasi negli ultimi anni anche in altre regioni, ha attecchito con entusiasmo anche a Teramo. Decine di mezzi agricoli, disposti con precisione a formare la sagoma di un grande albero di Natale, hanno acceso la serata tra curiosità, applausi e numerose presenze, confermando il forte legame tra tradizione agricola e comunità locale. Il successo dell’appuntamento di Scapriano rilancia ora l’iniziativa sulla costa. Il prossimo evento è già in calendario: giovedì 26 dicembre alle ore 17, a Tortoreto, nella zona dell’antistadio di via Napoli, dove si terrà la terza edizione dell’albero di Natale “tractor version”. Un agrialbero che unisce territorio, lavoro nei campi e spirito delle feste, capace di coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi. Dopo Teramo, anche Tortoreto è pronta ad accendere il Natale con luci, trattori e un messaggio semplice ma potente: fare comunità, partendo dalle proprie radici.