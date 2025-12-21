FAMIGLIA INTOSSICATA DAL MONOSSIDO, QUATTRO SALVATI IN EXTREMIS

Hanno rischiato di morire, quattro persone della stessa famiglia rimaste intossicate dal monossido di carbonio sprigionato all’interno di un appartamento di Sulmona. In casa stavano dormendo due ragazzi di 11 e 12 anni, il nonno di 84 anni e la prozia di 78. I primi sintomi — nausea intensa e forti cefalee — hanno fatto scattare l’allarme poco prima che la situazione degenerasse. La chiamata al 118 si è rivelata decisiva: i sanitari hanno prestato le prime cure e accertato l’avvelenamento, evitando conseguenze irreversibili. Nessuno è in pericolo di vita, anche se i quattro restano sotto controllo medico. Secondo i vigili del fuoco, intervenuti per i rilievi, l’origine del gas sarebbe una caldaia difettosa, con il tubo di scarico parzialmente sconnesso. Un problema già segnalato settimane fa, senza che l’intervento tecnico fosse mai effettuato. L’appartamento è stato dichiarato inagibile e la procura di Sulmona ha aperto un’inchiesta per lesioni personali aggravate.
Foto: elaborazione Ai - certastampa digital