SI SPEGNE GIORGIO RUMIGNANI: TERAMO PIANGE UN ALTRO PROTAGONISTA BIANCOROSSO

Un altro frammento di storia biancorossa se ne va. È morto a Jesolo, all’età di 86 anni, Giorgio Rumignani, ex calciatore e allenatore che ha lasciato un segno profondo nel calcio professionistico e nella memoria di Teramo Calcio. Rumignani, scomparso dopo una lunga malattia, aveva guidato il Diavolo in due diverse esperienze, nelle stagioni 1983/84 e 1985/86. Proprio in quest’ultima annata arrivò uno dei risultati più importanti della sua avventura abruzzese: la promozione in Serie C1, traguardo che segnò il ritorno del Teramo su palcoscenici di maggiore prestigio. In panchina, sotto la sua guida, la squadra riuscì a ritrovare ambizione e identità, vivendo anni di crescita e rinnovato entusiasmo. Un tecnico stimato, un uomo di calcio che ha contribuito a scrivere pagine significative della storia biancorossa. Teramo oggi lo ricorda con rispetto e riconoscenza.