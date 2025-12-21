CONTROLLI RAFFORZATI DEI CARABINIERI NEL TERAMANO: IDENTIFICATE 250 PERSONE, QUATTRO PATENTI RITIRATE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Da venerdì scorso i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, rafforzando la presenza esterna e potenziando le consuete attività di vigilanza svolte dai nuclei radiomobili e dalle pattuglie delle stazioni. L’operazione ha coinvolto le articolazioni territoriali delle compagnie di Alba Adriatica, Giulianova e Teramo, coprendo l’intero ambito provinciale. I controlli hanno interessato le principali arterie stradali, le aree residenziali, parchi e giardini pubblici, oltre agli esercizi commerciali. Nel complesso sono state identificate 250 persone e controllati 77 veicoli. I militari hanno inoltre ispezionato 13 esercizi pubblici e verificato il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria nei confronti di 12 soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale non detentive. Nel corso dei servizi dedicati alla sicurezza stradale, quattro conducenti sono risultati positivi all’alcoltest con valori superiori ai limiti consentiti dalla legge. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente di guida.