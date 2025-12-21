MINACCE IN UN BAR: DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI, SEQUESTRATO UN COLTELLO

A Sant'Omero i militari della Stazione dei Carabinieri di Nereto hanno deferito in stato di libertà due persone del posto, ritenute presunte responsabili del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; per uno dei due è scattata anche la denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero tenuto comportamenti minacciosi e violenti all’interno di un bar, con l’obiettivo di ottenere il pagamento di un compenso per lavori svolti in favore di un cittadino della zona. La vittima ha richiesto l’intervento dei militari, che sono giunti rapidamente sul posto. Poco dopo, i due soggetti sono stati identificati e sottoposti a perquisizione personale. L’attività ha consentito di rinvenire, nella disponibilità di uno di loro, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri, di cui 10 di lama. L’arma è stata immediatamente sequestrata. L’episodio è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria competente.