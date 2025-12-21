TRUFFA IN UN NEGOZIO DI CALZATURE A TERAMO: DENUNCIATO UN UOMO, PAGAMENTO ELETTRONICO MAI AVVENUTO

A Teramo i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo residente in provincia, ritenuto presunto responsabile del reato di truffa aggravata. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe recato in un negozio di calzature del capoluogo, dove, mediante artifizi e raggiri, avrebbe simulato il pagamento elettronico per l’acquisto di scarpe per un valore complessivo di 955 euro. L’operazione di pagamento, in realtà, non si è mai concretizzata. L’attività investigativa ha permesso di identificare il presunto responsabile, già noto alle forze dell’ordine per comportamenti analoghi. Proprio in considerazione dei precedenti, l’uomo sarà segnalato agli organi competenti per l’adozione di una misura di prevenzione finalizzata ad allontanarlo dalla città di Teramo.