TRUFFA ONLINE: DUE STRANIERI DENUNCIATI DAI CARABINIERI

A Isola del Gran Sasso d'Italia i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato due cittadini stranieri, residenti fuori provincia, ritenuti presunti responsabili del reato di concorso in truffa aggravata. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due avrebbero contattato un uomo del posto che aveva messo in vendita su una piattaforma web un barbecue per la cottura degli arrosticini. Fingendosi interessati all’acquisto, e utilizzando artifizi e raggiri, avrebbero convinto la vittima a consegnare la somma di 237 euro tramite un presunto pagamento online. In particolare, l’uomo, tenuto costantemente al telefono dai truffatori, è stato indotto a recarsi presso uno sportello ATM di Poste Italiane, dove gli sono state dettate una serie di operazioni da effettuare sul proprio conto con il pretesto di ricevere l’accredito del denaro. Al termine delle operazioni, invece, è stato proprio il venditore a trasferire la somma ai malviventi. Ogni successivo tentativo di ricontattarli si è rivelato inutile. Nell’occasione, l’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito a diffidare di chiamate o messaggi di questo tipo e a non eseguire mai operazioni sul proprio conto su indicazione di sconosciuti. In caso di dubbi è sempre consigliabile contattare il 112, rivolgersi alla caserma dei Carabinieri del proprio comune, al proprio istituto di credito o chiedere supporto a una persona di fiducia. Sul sito istituzionale dell’Arma è inoltre disponibile una sezione dedicata alla prevenzione delle truffe, con consigli utili per evitare di cadere nelle trappole dei malviventi.