ORSO BRUNO MARSICANO INVESTITO E UCCISO

Un orso bruno marsicano è morto dopo essere stato investito nella tarda serata di ieri lungo la strada statale Sora–Avezzano. L’esemplare, di età stimata tra i 4 e i 6 anni, sarebbe deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate, come comunicato dal Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise.

L’incidente si è verificato intorno alle 22 nei pressi dell’uscita Le Rosce, al chilometro 27, in un’area esterna sia al Parco sia alla zona contigua. Sul posto è intervenuta l’équipe dell’ente, allertata dalla centrale operativa dei Carabinieri di Tagliacozzo. La veterinaria ha accertato il decesso dell’animale, verosimilmente provocato da un trauma cranico.

La carcassa è stata rimossa e trasferita presso la sede del Parco a Pescasseroli; da qui sarà inviata all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo per la necroscopia e gli accertamenti di rito.

Sulla dinamica dell’incidente, che avrebbe coinvolto almeno due veicoli, sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo. Non si registrano feriti gravi: uno dei conducenti ha riportato un trauma a una spalla ed è stato accompagnato in ospedale per ulteriori controlli.

«È un episodio che si aggiunge a una serie già lunga e che richiama, ancora una volta, la complessità della convivenza tra fauna selvatica, infrastrutture e territori abitati», si legge nel messaggio diffuso dal Parco Nazionale nella notte.