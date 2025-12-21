CIVITELLA DEL TRONTO/ VORAGINE IN PIAZZA UMBERTO I, INTERDETTO IL TRANSITO DELLE AUTO

Si è aperta una profonda voragine in piazza Umberto I, proprio sotto la rinnovata sala consiliare del Comune di Civitella del Tronto, costringendo l’amministrazione comunale a intervenire con urgenza per motivi di sicurezza. L’area interessata è stata immediatamente transennata e chiusa al traffico veicolare, con divieto di accesso dalla piazza che segna l’inizio del corso. Il cedimento del manto stradale ha destato preoccupazione, anche per la posizione particolarmente delicata del dissesto, situato in uno dei punti più centrali e frequentati del paese. Al momento non si segnalano feriti, ma la profondità della voragine ha reso necessario un intervento rapido per evitare ulteriori rischi. A due passi c'è anche un cantiere.

La notizia ha messo subito in moto la macchina comunale. La sindaca Cristina Di Pietro, insieme all’assessore competente, ha effettuato un sopralluogo nell’area e sta seguendo direttamente le operazioni. L’obiettivo è duplice: comprendere le cause del cedimento e procedere nel più breve tempo possibile alla messa in sicurezza e al successivo ripristino della sede stradale.

L’amministrazione ha assicurato che sono in corso le verifiche tecniche necessarie e che verranno forniti aggiornamenti sull’evoluzione della situazione. Nel frattempo, si invita la cittadinanza a rispettare le interdizioni e a prestare la massima attenzione nelle zone limitrofe al cantiere.