ESCURSIONISTA BLOCCATO: SOCCORSO NOTTURNO DEL CNSAS, INTERVENTO CONCLUSO ALLE PRIME LUCI DELL’ALBA

Intervento nella notte tra sabato e domenica per i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo sul massiccio del Monte Sirente, dove un escursionista è rimasto in difficoltà durante un’uscita in ambiente innevato.

L’uomo, 58 anni, residente a Marino (Roma), era impegnato in un’escursione lungo il Canale Maiori. Una volta raggiunta la quota più alta, a causa del forte innevamento, non è riuscito a ripercorrere il canale in discesa e ha tentato di rientrare dal versante opposto. L’impossibilità di proseguire in autonomia lo ha spinto ad attivare i soccorsi.

Fondamentali, nelle prime fasi, le indicazioni fornite dall’escursionista sulla propria posizione, rese possibili anche grazie al supporto telefonico della moglie, che si trovava presso l’abitazione. Intorno alla mezzanotte è stata quindi attivata una squadra di terra del CNSAS Abruzzo, che ha avviato le operazioni di ricerca in condizioni notturne e in ambiente montano.

Dopo alcune rapide battute di ricerca, l’uomo è stato individuato. Accertate le buone condizioni sanitarie, i tecnici lo hanno assistito e accompagnato in sicurezza fino alle auto. L’intervento si è concluso intorno alle ore 3.00.

Sul posto hanno operato anche i Vigili del Fuoco, in supporto alle attività di soccorso, garantendo la piena riuscita dell’operazione.