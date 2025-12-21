COLPO DI FORTUNA AL SUPERENALOTTO: VINTI 50MILA EURO ALLA TABACCHERIA DEL CORSO

Un’importante vincita ha portato entusiasmo e curiosità in città. Nell’estrazione del SuperEnalotto del 20 dicembre, uno dei 300 premi speciali messi in palio a livello nazionale è stato centrato proprio a Giulianova, con una vincita da 50mila euro. Il fortunato premio è stato registrato alla Tabaccheria del Corso, storica rivendita situata in via Nazario Sauro e gestita da Battista, da anni punto di riferimento per molti giuliesi. Il vincitore, al momento, resta anonimo, ma la notizia si è rapidamente diffusa, regalando un clima di soddisfazione e attesa in città. Grande la gioia anche da parte dei titolari dell’esercizio: “Siamo felicissimi per questa vincita che porta un sorriso in città proprio in prossimità del Natale. Speriamo che il fortunato o la fortunata possa festeggiare con serenità questo bel regalo”, hanno commentato. La vincita rientra nell’iniziativa speciale collegata al concorso del SuperEnalotto, che ha affiancato l’estrazione tradizionale con l’assegnazione di premi istantanei da 50.000 euro ciascuno, distribuiti in tutta Italia. Un regalo inatteso che, a Giulianova, ha già acceso la fantasia e la speranza di molti giocatori.