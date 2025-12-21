COLLISIONE TRA DUE NAVI SUL NILO, MUORE ABRUZZESE 47ENNE

Una turista italiana di 47 anni è morta nella serata di oggi a Luxor, in Egitto, in seguito alla collisione tra due navi da crociera sul Nilo. La vittima si chiamava Denise Ruggeri ed era originaria dell’Aquila. Si trovava in vacanza insieme al marito. Secondo quanto riferito da fonti egiziane, la donna si trovava nella propria cabina al momento dell’urto tra le due imbarcazioni. L’impatto avrebbe interessato diverse cabine e la 47enne sarebbe rimasta gravemente ferita dopo una caduta all’interno della stanza, riportando un serio trauma a un polmone. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Esna, a circa 50 chilometri da Luxor, la donna è stata ricoverata in terapia intensiva, dove è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. A confermare la dinamica dell’incidente è stato l’ambasciatore d’Italia al Cairo, Agostino Palese, La donna viaggiava sulla nave da crociera Royal Beau Rivage. A bordo dell’imbarcazione, secondo le prime stime, si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. Al momento non risultano altri feriti tra i connazionali, anche se le verifiche sono ancora in corso. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 19, ora locale, non lontano dalla città di Esna. Nell’impatto, descritto come particolarmente violento, sarebbero state distrutte almeno quattro cabine. Le cause della collisione tra le due imbarcazioni sul Nilo sono ora al vaglio delle autorità locali. L’ambasciata italiana ha fatto sapere di essere in contatto con il marito della vittima e con il console onorario a Luxor, che sta garantendo assistenza ai passeggeri coinvolti.