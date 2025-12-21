SULLA SPIAGGIA DI TORTORETO UN ALBERO LUMINOSO DI TRENTA METRI

Sulla spiaggia di Tortoreto Lido il Natale si accende di luce, emozione e senso di appartenenza. Nelle ultime ore, lungo l’arenile del centro rivierasco abruzzese, è comparso un albero luminoso alto circa 30 metri, un’installazione scenografica capace di catturare lo sguardo anche a grande distanza, trasformando il mare e la notte in una cornice suggestiva. Non si tratta solo di un addobbo natalizio, ma di un messaggio simbolico: un augurio di Buon Natale rivolto non solo a chi vive quotidianamente il paese, ma anche a tutti coloro che, pur essendo lontani, portano Tortoreto Lido sempre nel cuore. La luce dell’albero, riflessa sulla sabbia e sull’acqua, diventa così un richiamo affettivo, un ponte ideale tra chi c’è e chi tornerà. L’iniziativa ha già suscitato grande apprezzamento sui social e tra i cittadini, diventando in poche ore uno dei simboli più fotografati di questo Natale 2025. Un progetto reso possibile grazie all’impegno, alla creatività e alla determinazione di Matteo Di Donato e Carlo Dezi, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione dell’opera.