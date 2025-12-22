ERA UN'AMATISSIMA MAESTRA D'ASILO L'ABRUZZESE MORTA NELLA COLLISIONE SUL NILO



Era una maestra d’asilo, conosciuta e stimata, la 47enne aquilana che ha perso la vita ieri sera durante una vacanza in Egitto, trasformata in tragedia lungo il Nilo. Denise Ruggeri si trovava a bordo di una nave da crociera impegnata in un itinerario turistico nella zona di Luxor insieme al marito. Il viaggio, iniziato da pochi giorni, doveva essere un momento di pausa e scoperta in uno dei luoghi più visitati del Paese per il suo patrimonio storico e naturale. Invece, intorno alle 19 locali, a circa trenta chilometri dalla città, l’imbarcazione su cui viaggiava è rimasta coinvolta in un violento urto con un altro battello. L’impatto ha causato gravi danni alla struttura della nave, con la distruzione di almeno quattro cabine. Durante la collisione la donna è caduta riportando una ferita gravissima: secondo le prime informazioni, avrebbe subito un trauma al polmone. I soccorsi sono stati immediati, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sulla nave si trovavano complessivamente più di ottanta turisti italiani, rimasti sotto choc dopo l’incidente. Le autorità locali stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello scontro tra le due imbarcazioni. Denise era originaria di Cagnano Amiterno e lavorava come insegnante nella scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Piccolo Principe” di Pizzoli, a pochi chilometri da casa. Negli ultimi mesi aveva affrontato anche un grave lutto familiare, la perdita del padre Rinaldo. A piangerla oggi restano il marito, il fratello che vive all’Aquila e un’intera comunità scolastica che la ricordava per la dedizione al lavoro e l’attenzione verso i bambini.