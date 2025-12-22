INCIAMPA, PERDE L'EQUILIBRIO, SFONDA CON LA TESTA UNA PORTA A VETRI: 80 PUNTI E RISCHIA DI PERDERE UN ORECCHIO



Un banale rientro a casa si è trasformato in un drammatico incidente domestico: ottanta punti di sutura e la concreta possibilità di non riuscire a salvare completamente un orecchio. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre saliva le scale esterne della propria abitazione. La caduta, improvvisa e violenta, lo avrebbe fatto scivolare per alcuni gradini fino a farlo finire contro una porta a vetri, che si è infranta all’impatto. Il 7oenne esidente a Pratola Peligna, è ora ricoverato per le lesioni gravissime. Il vetro ha causato una profonda ferita alla testa, recidendo quasi del tutto il padiglione auricolare. Nonostante la gravità della situazione, il settantenne è rimasto cosciente ed è riuscito a contattare personalmente i soccorsi. All’arrivo del personale del 118 la scena si è presentata estremamente critica, con l’uomo a terra e una copiosa perdita di sangue. Trasportato inizialmente all’ospedale di Sulmona, i sanitari hanno disposto l’immediato trasferimento ad Avezzano in codice rosso. Qui, è stato sottoposto a un complesso intervento chirurgico di ricostruzione dell’orecchio. Le sue condizioni sono ora stabili e non sarebbe in pericolo di vita, ma la fase post-operatoria sarà lunga e delicata.



Foto: elaborazione AI - certastampa digital