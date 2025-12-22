PRESEPE VIVENTE A CERQUETO DI FANO ADRIANO: IL 26 DICEMBRE TRADIZIONE, COMUNITÀ E MUSICA CON IL CONCERTO DI GIANLUCA DI FEBO

A Cerqueto di Fano Adriano, il 26 dicembre, alle ore 18.30 si svolgerà lo storico Presepe Vivente, un evento che da anni rappresenta un momento di forte connessione tra tradizione e comunità. Più di 200 figuranti daranno vita a una straordinaria sacra rappresentazione, ripercorrendo i punti salienti sia del Vecchio che del Nuovo Testamento e offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente. L'evento è organizzato dall’Associazione Pro Loco di Cerqueto, Ad aprire la serata, alle ore 17.30, sarà il concerto piano e voce di Gianluca Di Febo, intitolato ”le sacre sinfonie del tempo”, che accompagnerà il pubblico con brani (di Franco Battiato ed altri) dal forte richiamo al sacro fino all’inizio della rappresentazione. La scena della Natività vedrà protagonisti Francesca Di Cesare nel ruolo della Madonna e suo figlio, il piccolo Edoardo Esposito come Bambinello, mentre Francesco Pisciaroli interpreterà San Giuseppe. Il quadro dedicato alla Natività, realizzato quest’anno dall’artista Glauco Barlecchini, aggiunge un prezioso contributo dell’arte teramana alla manifestazione. Alla preparazione assai laboriosa e ardua del presepe collaborano gran parte degli abitanti del paese. Il loro impegno e il loro profondo legame con il proprio presepe, insieme alla regia di Angelo Mastrodascio ed alla voce narrante di Carlo Orsini guideranno il pubblico attraverso questo viaggio spirituale e artistico, rendendo ogni momento ancora più significativo. Non perdete l’opportunità di assistere a questa manifestazione che celebra non solo la nascita di Gesù, ma anche i valori di comunità e cultura che caratterizzano il nostro territorio. "Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa magica serata" scrive Giuseppe Mastrodascio, presidente della Pro Loco di Cerqueto.