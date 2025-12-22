VIDEO / SONO ARRIVATI I VINILI DI “PIGRI”, IL 3 GENNAIO DISTRIBUZIONE IN PIAZZA, CON OFFERTA PER LA MULTA PAUCIS

Sono arrivati i 500 vinili di "Pigri Volume 1", il progetto promosso da Plug APS e dedicato a Ivan Graziani, nel 2025, anno in cui si celebrano gli 80 anni dalla nascita del cantautore teramano. Un progetto nato a Teramo e cresciuto passo dopo passo grazie a una rete di artisti, studenti, tecnici e realtà culturali che hanno scelto di lavorare insieme, partendo dalla musica.

"Pigri Volume 1" è stato pubblicato in digitale il 6 ottobre sulle principali piattaforme di streaming e, da quel momento, ha raccolto migliaia di ascolti, portando il lavoro di otto band e artisti teramani all'attenzione di un pubblico ampio. La distribuzione digitale è stata curata da La Grande Onda, fondata da Piotta, che ha permesso al progetto di assumere fin da subito una dimensione nazionale, pur restando profondamente legato al territorio.

Ora il progetto entra in una nuova fase con l'uscita del vinile, stampato in edizione limitata di 500 copie. I dischi saranno distribuiti il 3 gennaio, nel contesto del concerto di Lucio Corsi, artista che ha spesso raccontato il proprio legame con la musica di Ivan Graziani. La consegna avverrà tramite donazione volontaria e l'intero ricavato sarà destinato a Multa Paucis, associazione che offre pasti caldi e sostegno concreto a persone e famiglie in difficoltà, lavorando ogni giorno con discrezione e attenzione verso chi vive situazioni di fragilità.

Durante la serata del 3 gennaio, Carmine Di Giandomenico, autore della copertina del disco, sarà presente e autograferà i vinili direttamente in loco. Un'occasione speciale per incontrare uno degli artisti che hanno dato un contributo fondamentale al progetto e per rendere ogni copia ancora più unica.

Plug APS ha voluto ringraziare i fonici Davide Grotta e Flavio Pistilli per il lavoro sulle registrazioni, le ragazze e i ragazzi dell'IIS Delfico-Montauti per l'impegno e la qualità del percorso artistico, e le dirigenti Maria Letizia Fatigati e Iside Lanciaprima per il sostegno e la fiducia dimostrati. Un ringraziamento sentito va a Carmine Di Giandomenico per la disponibilità e la generosità, e alla famiglia Graziani.

"Pigri Volume 1" è stato realizzato con il sostegno del Comune di Teramo, della Provincia di Teramo, della Fondazione Tercas e del Consorzio BIM. Plug APS ringrazia inoltre il Consorzio Shopping in Teramo Centro e ACS per la collaborazione nell'organizzazione della distribuzione dei vinili.

Il progetto continua cosi il suo cammino, tenendo insieme musica, memoria e comunità, nel segno di Ivan Graziani.

ASCOLTA LE INTERVISTE