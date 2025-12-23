A CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO ARRIVA ALEX OCCHIAPERTI: UN 'CITTADINO DIGITALE' CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI

Un avatar creato con l’intelligenza artificiale per sensibilizzare, formare e informare sul fenomeno delle truffe, soprattutto quelle che colpiscono gli anziani. A Castiglione Messer Raimondo arriva un nuovo "cittadino digitale", nato per aiutare la comunità a riconoscere i raggiri e a difendersi senza paura. Si chiama Alex Occhiaperti e, a poche ore dalla presentazione ufficiale, in paese è già considerato un alleato prezioso. Alex è il volto – virtuale, ma vicino alle persone – della campagna “Occhio, è una truffa”, il nuovo progetto di prevenzione e sensibilizzazione fortemente voluto dal sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D'Ercole, contro un fenomeno in costante crescita. Un’iniziativa che unisce tecnologia, educazione civica e comunicazione moderna, parlando un linguaggio semplice e diretto, pensato per essere compreso da tutti. Ieri la presentazione ufficiale del progetto, nel corso di un evento che si è svolto nella sala polifunzionale di Castiglione. Durante l'incontro il sindaco, nell'illustrare l'iniziativa, ha sottolineato l’importanza di un’azione concreta a tutela dei cittadini più vulnerabili: "In Italia, solo nell’ultimo anno - sottolinea D'Ercole - oltre 240 mila persone over 65 sono state vittime di truffe, con un aumento del 15%. Le tecniche sono sempre più sofisticate e oggi arrivano persino a sfruttare l’intelligenza artificiale per clonare la voce dei familiari. Per questo abbiamo scelto di usare l’innovazione per difendere le persone, non per colpirle". La campagna prenderà il via da gennaio: ogni mercoledì mattina, per due mesi, saranno pubblicati sui canali social e sul sito istituzionale del Comune brevi video di circa due minuti. Otto puntate, otto diverse tipologie di truffa – da quelle telefoniche a quelle romantiche, fino a quelle porta a porta – raccontate da Alex Occhiaperti con un linguaggio familiare, senza termini tecnici e con consigli pratici su come riconoscerle e come reagire. Nel video di presentazione, Alex Occhiaperti si presenta così: "Il tuo Comune è in prima linea per difenderti dalle truffe. Con me, occhi aperti e cervello sempre acceso". Un messaggio chiaro e facilmente memorizzabile, pensato per rafforzare la fiducia dei cittadini e promuovere una cultura della prevenzione condivisa. "L’obiettivo è semplice – spiega il sindaco – proteggere le persone che amiamo. Chiediamo a tutti di aiutarci a diffondere questi contenuti, condividendoli con genitori, nonni e familiari. La sicurezza è una responsabilità collettiva e da oggi, a Castiglione Messer Raimondo, contro i raggiri - conclude Vincenzo D'Ercole - c’è un alleato in più: Alex Occhiaperti".