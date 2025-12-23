FOTO/CANTIERE IN FIAMME IN VIA DATI, GLI OPERAI STAVANO BRUCIANDO MATERIALE DI RISULTA

Un incendio è scoppiato all’interno di un cantiere edile (Condominio Dati 47) della Muccioni Group legato ai lavori del Superbonus 110 rafforzato, in via Nicola Dati. Le fiamme hanno interessato materiale da costruzione e scarti di lavorazione presenti nell’area, generando una colonna di fumo visibile anche a distanza. Secondo una prima ricostruzione, al momento del rogo nel cantiere sarebbero stati presenti alcuni operai. L’ipotesi è che stessero bruciando materiali di risulta quando la situazione è sfuggita di mano, innescando l’incendio. Durante le operazioni si è verificata anche l’esplosione di una bombola di gas, che ha provocato un boato e ha alimentato le fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse agli edifici vicini. Non risultano feriti, ma sono in corso accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e valuteranno eventuali responsabilità. L’area è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni di bonifica e i controlli tecnici.