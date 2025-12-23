IL PRECETTO NATALIZIO DELLA TERAMO AMBIENTE

Questa mattina presso il Centro di raccolta di Teramo Ambiente, in contrada Carapollo si è tenuto il tradizionale precetto natalizio con il personale dell’azienda comunale di igiene ambientale, celebrato da monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. Accolto dal presidente della società, Sergio Saccomandi, e dall’assessore comunale all’ambiente Graziella Cordone, il presule ha incontrato i componenti del Cda e una folta componente del personale operativo e amministrativo, per ringraziali e gratificarli del compito che quotidianamente svolgono per la comunità: “In una società in cui si parla tanto ma si fa poco - ha detto monsignor Leuzzi - ci sono tanti fratelli e sorelle che lavorano in silenzio e di cui nessuno si occupa o a cui nessuno dice qualche volta grazie. Io ho la fortuna di incontrare in tante aziende, tanti uomini, fratelli e sorelle che con molta semplicità lavorano e si impegnano a far crescere la proprie gente, le proprie istituzioni, i propri luoghi di lavoro. Ecco, noi dobbiamo dare testimonianza che è possibile costruire un mondo migliore”. Al termine del breve incontro informale, il vescovo ha impartito la benedizione ai presenti.