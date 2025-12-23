ASL/ SMS A NOME DELL’URP: È UNA TRUFFA, ATTENZIONE AI NUMERI A PAGAMENTO

Sta circolando in questi giorni un messaggio fraudolento che sta raggiungendo numerosi cittadini anche nel Teramano. Sul telefonino arriva un sms che invita a “ricontattare i nostri uffici Urp” attraverso un numero che inizia per 893, con la motivazione di presunte “importanti comunicazioni personali”. Chi ha provato a richiamare il numero indicato si è ritrovato in attesa per diversi minuti e, trattandosi di una linea a pagamento, ha visto addebitarsi l’intero costo della chiamata, oltre alle normali tariffe previste dal proprio piano telefonico. A chiarire la situazione è intervenuta l’Azienda sanitaria di Teramo, che ha precisato come il proprio Ufficio relazioni con il pubblico non stia inviando alcun sms di questo tipo e non utilizzi né abbia mai attivato numeri a sovrapprezzo. Il messaggio, dunque, non proviene da canali ufficiali e rappresenta a tutti gli effetti una truffa. Fenomeni analoghi sono stati segnalati anche in altre città italiane. L’invito rivolto alla popolazione è quello di non contattare il numero indicato e di ignorare l’sms, evitando così di incorrere in addebiti indesiderati. In caso di dubbi o comunicazioni sanitarie, l’azienda sanitaria raccomanda di fare sempre riferimento esclusivamente ai recapiti ufficiali.