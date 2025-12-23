RIAPRONO TRE CHIESE NEL TERAMANO DOPO IL SISMA: CONCLUSI I LAVORI DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO

Tre comunità parrocchiali del territorio teramano si preparano a ritrovare i propri luoghi di culto, restituiti ai fedeli dopo gli interventi di restauro e messa in sicurezza seguiti al terremoto del 2016. Sono infatti terminati i lavori nelle chiese della Santissima Trinità a Montorio al Vomano, di San Martino in località Schiaviano (sempre nel comune montoriese) e di San Vittorino in località Poggio San Vittorino, nel comune di Teramo. I tre interventi rientrano nel più ampio programma di ricostruzione post-sisma: i progetti delle chiese della Santissima Trinità e di San Martino sono stati finanziati nell’ambito dell’ordinanza commissariale n. 105 del 2020, mentre quello relativo a San Vittorino è inserito nell’ordinanza n. 132 del 2022. Soggetto attuatore è la Diocesi di Teramo-Atri. Le opere sono state realizzate dalle imprese M.F. Salvi Fabrizio srl per le due chiese di Montorio al Vomano e da Alba Restauri srl per la chiesa di San Vittorino. Il finanziamento complessivo, pari a 479mila euro, è stato garantito dal Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli e dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo Nel dettaglio, gli interventi hanno riguardato opere strutturali e di consolidamento, tra cui cuci e scuci delle murature portanti, inserimento di tiranti metallici, rinforzo degli archi con fibre di acciaio, rifacimento o consolidamento delle coperture, realizzazione di cordoli sommitali, perforazioni e iniezioni per il rafforzamento delle murature, oltre alle opere di finitura e restauro. Committente dei lavori è stato il vescovo Lorenzo Leuzzi, mentre la responsabilità tecnica dei progetti è stata affidata all’ingegner architetto Antonio Masci, con il supporto dell’Ufficio Tecnico di Curia. Hanno operato, tra gli altri, gli architetti Marco Poltrone, Alessandro Vidoni e Simone Conti, e l’ingegnere Gabriele Di Feliceardente. Il percorso di ricostruzione non si ferma qui. Nella diocesi sono già in corso o in fase di avvio numerosi altri cantieri di restauro e miglioramento sismico che coinvolgono chiese nei comuni di Campli, Castellalto, Castelli, Cortino, Montorio al Vomano, Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Canzano, Isola del Gran Sasso e Teramo, oltre ai lavori in corso nel Santuario della Madonna delle Grazie e nella chiesa dei Cappuccini, di proprietà del Fondo Edifici di Culto dello Stato. Un segnale concreto di ripartenza per le comunità locali, che tornano a vivere spazi di culto e identità restituiti alla loro funzione originaria dopo anni di attesa.