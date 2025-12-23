INCENDIO IN VIA DATI, MUCCICONI CI FA SCRIVERE DALL'AVVOCATO... E NOI RISPONDIAMO

In merito all'incendio nel cantiere di via Nicola Dati, dopo aver ricevuto una telefonata dall'imprenditore Alessandro Mucciconi, sul tono della quale preferiamo glissare, abbiamo appena ricevuto una pec dal legale della "Mucciconi Group", l'avvocato Serafino Di Bonaventura, che qui riportiamo integralmnente

Apprezzatissimi,

in nome e per conto del signor Alessandro Mucciconi, Patron della realtà imprenditoriale denominata “Mucciconi Group”, si espone quanto segue.

In data odierna avete pubblicato sul Vostro sito di informazione online denominato “certastampa.it” un articolo dal contenuto gravemente lesivo dell’immagine e della reputazione della realtà imprenditoriale denominata “Mucciconi Group” e del suo Patron, sig. Alessandro Mucciconi.

Nel mentovato articolo, accompagnato da fotografie, nonché da immagini e dal logo della “Mucciconi Group”, vengono riferite e/o si allude a circostanze non vere in ordine ad un “cantiere in fiamme” imputando pubblicamente alla “Mucciconi Group” una condotta mai verificatasi.

Tale modo di procedere risulta inaccettabile e gravemente pregiudizievole, poiché trascina in un pubblico processo mediatico una ditta privata, con l’aggravante di averne pubblicato il nome, le immagini e il logo aziendale, elementi che fanno apparire la descritta condotta non come un semplice esercizio del diritto di cronaca, bensì come un attacco personale e deliberato ai danni della Mucciconi Group e del suo legale rappresentante.

È superfluo ricordare che il giornalismo, nella sua nobile missione, dovrebbe sempre operare con equilibrio, competenza e rispetto.

Quanto accaduto costituisce una deviazione grave e intollerabile da tali principi, poiché si è trasformata e mascherata una presunta “notizia” in un atto di pubblica denigrazione, del tutto privo di prudenza, misura e responsabilità.

Non si comprende quale sia il fine di un simile gesto.

Pertanto, si chiede con fermezza e urgenza:

L’immediata rimozione dell’articolo da ogni canale social o sito gestito dalla Vostra società;

La comunicazione del nominativo della persona fisica o del gruppo di persone che hanno materialmente redatto e pubblicato l’articolo;

L’adozione di ogni misura disciplinare o interna ritenuta opportuna per prevenire ulteriori episodi analoghi, che minano la credibilità del giornalismo e la fiducia dei cittadini nella sua azione.

Si rappresenta, altresì, che il signor Alessandro Mucciconi si riserva di adire ogni competente sede, anche giudiziaria, al fine di ottenere il risarcimento dei danni all’immagine e alla reputazione derivanti dalla condotta sopra descritta.

Con ogni riserva di legge.

Distinti saluti.

Avv. Serafino Di Bonaventura





Gentile avvocato, è sempre un piacere poter incontrare qualcuno che, nell'esercizio della propria professione... cerca di insegnarci la nostra. Vede, di "gravemente lesivo", e non della reputazione di una persona, ma dell'articolo 21 della Costituzione, c'è il suo tentativio di limitare la libeertà di stampa, che anima e giustifica il nostro lavoro. Compito del giornalista, gentile avvocato, non è quello di perseguire "equilibrio, competenza e rispetto", ma la verità dei fatti. Ci lasci dire, poi, che "equilibrio e rispetto" per come sembra volerli intendere lei, hanno un vago sapore di sudditanza e di sottomissione, pratiche che non si addicono al giornalismo.

Un po' triste, poi, è il tentativo - offensivo e diffamatorio (per il quale ci riserviamo di interessare i nostri legali) - di voler accreditare un nostro "atto di pubblica denigrazione" del quale, lei scrive "Non si comprende quale sia il fine", con una gravissima illazione.

Detto questo, a beneficio suo e del suo cliente, ricordiamo che:

L’attività giornalistica, in qualunque ambito, si ispira alla libertà di espressione sancita dalla Costituzione italiana e dalle norme internazionali ed è regolata dall’articolo 2 della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963:

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificate le notizie che risultino inesatte e riparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori».

Detto questo, andiamo al caso di specie.

- in via Dati c'è stato un incendio in un cantiere. È UN FATTO

- per domarlo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. È UN FATTO

- l'impresa al lavoro nel cantiere è la Mucciconi Group. È UN FATTO

Nel nostro articolo, sono riportati senza commenti, solo cronaca.

Nello stesso articolo, riportiamo anche dell'ipotesi di un incendio originato da un falò acceso dagli operai, non si tratta di una nostra ipotesi, ma dei primi accertamenti effettuati da parte della Polizia Provinciale.

Non appena ricevuta la telefonata del suo cliente, abbiamo provveduto a riportare - quale esercizio del diritto di replica - la sua versione dei fatti, anche rivedendo il titolo.

Nessun commento, solo fatti.

Nessuna attribuzione di colpa, solo fatti.

Nessun "processo mediatico ad una ditta", solo fatti.

Sarà nostra cura seguire tutto l'iter della vicenda e ripotarne poi le conclusioni.

Sempre e solo nel rispetto della verità.

E dei fatti.

Sulla sua richiesta di fornire nomi degli autori e di adottare azioni disciplinari, oltre a stendere un pietoso velo, ci riserviamo il diritto di chiedere l'intervento dell'autorità garante delle comunicazioni.

Auguriamo a lei e al suo cliente un sereno Natale

Elisabetta Di Carlo

direttrice di Certastampa







