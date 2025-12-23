REGALO DI NATALE A MONTORIO, IL PONTE SULLA STATALE 80 RIAPRE DOMANI



È domani la data della riapertura al traffico del ponte di Montorio al Vomano. L’annuncio arriva da Anas, al termine di un articolato intervento di manutenzione programmata e di adeguamento tecnico-funzionale avviato nel 2023. I lavori hanno interessato inizialmente le sottostrutture dell’opera, con il rinforzo delle pile e il ripristino superficiale di tutti gli elementi in calcestruzzo, interventi fondamentali per garantire la durabilità e la sicurezza del ponte. In una seconda fase si è proceduto sul piano viabile, con il consolidamento della soletta e il miglioramento delle condizioni di sicurezza per i pedoni, grazie alla realizzazione di nuovi marciapiedi protetti da barriere stradali di tipo bordo-ponte. La riapertura consentirà una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza e una maggiore fluidità della circolazione. Un risultato particolarmente significativo, considerata la collocazione strategica dell’infrastruttura nel cuore del centro urbano di Montorio al Vomano e il ruolo centrale che il ponte riveste per la continuità dei collegamenti pedonali e veicolari tra le due sponde del fiume Vomano. Con il completamento degli interventi, l’opera torna a svolgere pienamente la propria funzione di collegamento, restituendo alla comunità un’infrastruttura più sicura e adeguata agli standard attuali.