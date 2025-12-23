CORTO CIRCUITO, APPARTAMENTO IN FIAMME, DUE FAMIGLIE EVACUATE





Momenti di paura a Pineto, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento di un condominio in via Carducci, nel cosiddetto Condominio Calvano, nel quartiere dei Poeti.xLe fiamme si sono sviluppate per cause ancora in fase di accertamento, anche se l’ipotesi più probabile resta quella di un corto circuito. A scopo precauzionale, due famiglie sono state evacuate dallo stabile per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio evitando conseguenze più gravi e limitando i danni all’appartamento interessato. Presenti anche i sanitari del 118: una donna è stata medicata sul posto per un lieve stato d’ansia, senza necessità di ricovero. Gli occupanti evacuati hanno trovato sistemazione temporanea presso abitazioni di parenti e conoscenti. Nelle prossime ore verranno effettuate le verifiche tecniche per accertare l’agibilità degli alloggi e chiarire con precisione l’origine del rogo.