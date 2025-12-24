VA A PARLARE CON LA BARISTA E LEI GLI ROMPE IL NASO CON UNA TESTATA



Un chiarimento nato con l’intento di mettere fine a vecchi dissapori si è trasformato in un episodio finito ora all’attenzione della magistratura. Una donna di circa cinquant’anni, residente a Pettorano sul Gizio e titolare di un bar nel centro storico di Sulmona, dovrà presentarsi il prossimo 26 marzo davanti al giudice per rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate da futili motivi. Secondo la ricostruzione dell’accusa, durante una discussione avvenuta all’interno del locale, la donna avrebbe colpito con una testata un avventore quarantenne che si trovava in compagnia del figlio. L’uomo, che non avrebbe reagito all’aggressione, si sarebbe recato subito dopo al pronto soccorso, dove i sanitari gli hanno diagnosticato un trauma al volto e la frattura del setto nasale, con una prognosi di sette giorni. Il referto medico è stato acquisito dagli agenti del commissariato di polizia, che hanno avviato l’indagine sulla base della denuncia presentata dalla presunta vittima. A rafforzare il quadro accusatorio ci sarebbe anche un video, registrato con il cellulare dal figlio dell’uomo, consegnato agli inquirenti. Il quarantenne ha spiegato di essersi recato nel bar esclusivamente per chiarire una vicenda familiare nella quale riteneva di essere stato coinvolto ingiustamente. Un incontro che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto svolgersi in modo pacifico. La discussione, però, sarebbe degenerata in pochi istanti, culminando nell’aggressione improvvisa.