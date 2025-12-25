IL GIORNO SPECIALE DEL ROTARY, UN PRANZO SOLIDALE PER 230 PERSONE



Un giorno speciale. Questo è ormai da quattro anni il "Pranzo Solidale" organizzato dal Rotary club Teramo Est in collaborazione con il Club Soroptimist di Teramo. Sono stati, infatti, 230 i graditi ospiti invitati in collaborazione con la Caritas teramo, la mensa Multa Paucis, l'associazione "Il Dono di Maria", la casa famiglia "Bambini di Betania" e Casa Famiglia "Brontolo". I soci, anno dopo anno, consolidano la partecipazione alla giornata con la nutrita presenza nel più ampio spirito di fraterna condivisione dei valori che in natale porta con sé e che, purtroppo, non tutti hanno la fortuna di vivere in serenità . Il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, e il vice Sindaco Stefania Di Padova , hanno testimoniato la vicinanza al progetto lodando le iniziative di supporto che le strutture come il Rotary offrono costantemente, in linea con i principi propugnati. Il presidente del Club Camillo Arcieri e la presidente del club Soroptimist Eva Guardiani hanno, all'unisono, ribadito l'importanza rappresentata da questa giornata per i due club sottolineando, fianco, quanto ogni sforzo profuso per la riuscita sia ripagato dai sorrisi delle persone. Sorrisi che riempiono il cuore; in particolare quelli dei bambini nel ricevere i doni alla presenza di un "Babbo Natale", coadiuvato, nella distribuzione di abiti e giocattoli, da quattro piccoli "Elfi" , figli dei soci.