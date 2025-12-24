DOPPIO RAID INCENDIARIO NOTTE: TRE INCAPPUCCIATI DANNO FUOCO A DUE GOMMISTI



Notte di fiamme a Teramo, dove tre persone incappucciate hanno messo a segno un doppio raid incendiario ai danni di due attività commerciali specializzate anche nella vendita di pneumatici. Il primo episodio si è verificato in viale Crispi, ai danni della Eni Station di Gianni Bonavita: i malviventi hanno prima sfondato la vetrina, poi appiccato il fuoco, causando danni alla struttura. Poco dopo, un’azione analoga è stata messa a segno alla Fast Service, nella zona di Piano d’Accio, dove anche in questo caso i responsabili avrebbero infranto le vetrate e dato alle fiamme l’ingresso dell’attività. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato gli incendi e messo in sicurezza le aree, e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle due zone per risalire all’identità degli autori. Sul posto anche il Vigile ecologico Vincenzo Calvarese, per la verifica delle strutture danneggiate.