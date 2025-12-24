CAMPLI SI PREPARA AD UNA GIORNATA ALL'INSEGNA DELLO SPETTACOLO

Campli si prepara a vivere una giornata all’insegna dello spettacolo, del Natale e della passione per i motori. Venerdì 27 dicembre, a partire dalle ore 10:00, il centro storico ospiterà un raduno automobilistico a tema natalizio, organizzato dal CrazyRacersTuning.Club in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

L’evento, pensato per coinvolgere appassionati, famiglie e visitatori di tutte le età, animerà il borgo con esibizioni delle auto, una suggestiva sfilata lungo le vie del centro storico e la premiazione della vettura più bella a tema natalizio, che sarà scelta tramite votazione del pubblico.

Particolare attenzione sarà riservata anche ai più piccoli, grazie a un’area con animazione dedicata ai bambini e la presenza di personale qualificato per l’assistenza, per garantire momenti di gioco, allegria e sicurezza in un contesto accogliente per le famiglie.

«Si tratta di un’iniziativa capace di unire generazioni diverse e di rendere il nostro centro storico ancora più vivo durante le festività natalizie – dichiara il Federico Agostinelli – eventi come questo rappresentano un’importante occasione per promuovere il territorio, sostenere la socialità e offrire momenti di svago pensati per cittadini e visitatori».

Soddisfazione anche da parte della Cristina Passacquale, delegata allo sport, al commercio e alle associazioni, che sottolinea:

«Eventi come questo nascono dalla collaborazione tra amministrazione e realtà associative e hanno l’obiettivo di animare il paese, coinvolgendo famiglie, giovani e appassionati. È un modo concreto per valorizzare il centro storico e sostenere il commercio locale durante le festività».

La manifestazione, realizzata con la collaborazione di Exhaust Italia, si inserisce nel calendario degli eventi natalizi con l’obiettivo di valorizzare Campli come luogo di incontro, accoglienza e intrattenimento.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere una giornata di festa, tra motori, luci natalizie e divertimento per grandi e piccoli.