APERITIVI DA RECORD A TERAMO: IL VILLAGGIO DI PIAZZA SANT’ANNA PROTAGONISTA DELLA VIGILIA DI NATALE

È sicuramente il villaggio allestito da Macchiato in piazza Sant’Anna il grande protagonista della vigilia di Natale a Teramo, grazie ai suoi ormai classici aperitivi. A decretarne il successo sono stati i tantissimi visitatori che si sono intrattenuti fin dalle prime ore di oggi, scegliendo di consumare l’aperitivo seduti o in piedi, accompagnati da musica dal vivo. Anche gli altri bar non sono stati a guardare. La presenza massiccia di persone da Macchiaro ha avuto effetti visibili anche sul Corso Vecchio, letteralmente affollato per gran parte della giornata, a conferma di un centro storico tornato a essere punto di riferimento per il ritrovo natalizio. A seguire, anche il Bar dei Due Leoni in piazza Orsini ha fatto registrare, già a metà pomeriggio, una grande affluenza, inserendosi nel clima di festa che ha caratterizzato la città alla vigilia. A ballare è stata vista anche la consigliera comunale Fantozzi in un bar del centro. Insomma, l’aperitivo piace e piace molto: una formula che continua a riscuotere successo e che, anno dopo anno, si conferma come una moda capace di non tramontare mai, soprattutto durante le festività natalizie.