VOLONTARIATO, IMPEGNO E SOLIDARIETÀ: LA VPC GRAN SASSO D’ITALIA SEZIONE BELLANTE CHIUDE IL 2025 CON NUMERI STRAORDINARI

Si chiude con un bilancio di assoluto rilievo il 2025 della VPC Gran Sasso d’Italia – Sezione di Bellante, un anno che racconta, attraverso i numeri, la passione e il senso di responsabilità di oltre 40 volontarie e volontari impegnati quotidianamente al servizio della comunità. Complessivamente sono state 6.954 le ore donate al territorio, a testimonianza di una presenza costante, organizzata e capillare.

L’attività della sezione si è sviluppata su più livelli. Ben 504 ore sono state dedicate al supporto diretto del Comune di Bellante, mentre 1.812 ore hanno riguardato i servizi comuni della Gran Sasso Generale, rafforzando il coordinamento e l’operatività dell’intero sistema associativo.

Importante anche il contributo offerto al tessuto culturale e sociale locale: 170 ore di servizio a sostegno della Pro Loco di Bellante durante le sagre e 86 ore a favore della Pro Loco di Ripattoni, garantendo la sicurezza in eventi molto partecipati come “Ripattoni in Arte Halloween” e le feste patronali.

Di particolare rilievo l’impegno nell’ambito della Protezione Civile. Sono state infatti 1.648 le ore prestate per conto dell’APC – Agenzia Regionale di Protezione Civile, con i volontari impegnati in prima linea sia nelle emergenze legate al maltempo sia nelle attività di Antincendio Boschivo. Costante la piena operatività dei mezzi, tra cui un’autopompa APS 160 con botte da 4.000 litri e due pick-up, uno dei quali di dotazione regionale.

A completare il quadro, 2.734 ore sono state dedicate alle attività interne della sezione: formazione continua, giornate informative, incontri con i cittadini e iniziative di carattere sociale. Un lavoro spesso meno visibile, ma fondamentale per garantire preparazione, efficienza e spirito di squadra.

«A nome mio e dell’intero direttivo – sottolinea il Presidente – desidero ringraziare tutti i volontari per l’impegno, la serietà e la dedizione dimostrati. Un grazie particolare va alla Gran Sasso Generale, al Presidente CAV Alessandro Lellii e all’ufficio di presidenza, così come a tutte le realtà sezionali di Alba Adriatica, Sant’Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto, Isola del Gran Sasso (Isola Emergenze), Montorio, Teramo, Notaresco, Mosciano e Valfino, per il supporto e la collaborazione costanti».

Parole di riconoscenza anche per la comunità di Bellante, che non ha mai fatto mancare vicinanza e sostegno, e per l’Amministrazione comunale: il sindaco avv. Giovanni Melchiorre, la vicesindaco Francesca Di Gregorio, l’assessore di riferimento Alessio Compagnoni, l’Ufficio Tecnico con il geom. Massimiliano Casalena, la Polizia Locale e l’intera struttura comunale.

Con l’orgoglio per quanto realizzato e lo sguardo già rivolto alle prossime sfide, la VPC Gran Sasso d’Italia – Sezione Bellante augura a tutta la cittadinanza un sereno Natale e buone feste.