FUGA DI GAS IN VIA ROMA, STRADA CHIUSA AL TRAFFICO A TORTORETO

Una fuga di gas ha reso necessario un intervento urgente nella serata di oggi in via Roma, nel centro di Tortoreto. Il guasto alla linea pubblica ha imposto la chiusura immediata della strada al traffico e lo spostamento delle auto in sosta lungo la carreggiata. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Tortoreto, che ha provveduto a interdire il transito veicolare per garantire la sicurezza dell’area. Presenti anche i vigili del fuoco e i tecnici della società del gas, impegnati nelle verifiche e nella programmazione degli interventi necessari al ripristino della rete.

foto: repertorio