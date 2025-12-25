DONNA ABRUZZESE DI 32 ANNI TROVATA MORTA IN UN LAGO

Il corpo senza vita di una donna di 32 anni, originaria de L’Aquila, è stato recuperato nella giornata di ieri in un lago della località Pilaz, a Champoluc. La notizia è emersa solo oggi. La donna lavorava come stagionale in un locale situato sulle piste da sci della zona. Dopo essere uscita, non aveva più fatto rientro. In un secondo momento, il corpo è stato avvistato nell’acqua. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Dai primi riscontri effettuati dai carabinieri, la donna era lungo la riva, quando è scivolata sul ghiaccio finendo nell'acqua. Sul posto, infatti, vi erano sole le orme delle vittime. Ai soccorsi hanno partecipato anche le guide del soccorso alpino e i vigili del fuoco volontari della zona.