ECCO COME ABBIAMO SPESO I SOLDI PER LO SPOT DELLA CUCINOTTA

La pubblicazione del nostro Adamo, questa mattina, ha scatenato la curiosità dei lettori. In tantissimi ci hanno scritto per saperne di più e, in particolare, per avere notizie sugli autori della campagna. Ecco allora i dettagli:

129.500+iva => Promozione del vino d’Abruzzo. Ideazione e realizzazione dello spot e della strategia creativa. Determina 448 del 12/12/2025 a Settimio Colangelo, abruzzese titolare di un’agenzia a Roma.

123.500 + iva => Promozione del vino d’Abruzzo. Produzione e realizzazione dello spot televisivo promozionale. Determina 449 del 12/12/2025 - Minerva Pictures Group Srl, con sede legale in Via Marcella 4/6, 00153 - Roma (RM)

139.000,00 + IVA => Individuazione testimonial, gestione e organizzazione contatti con testimonial e produzione. - Determina 450 sempre del 12/12/2025 - Volver Actor Srl, con sede legale Via Golametto, 4 – 00195 Roma

TOTALE: 392.000 + IVA 22 => 478.240 €