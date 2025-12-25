MINACCIA DI DARSI FUOCO A NATALE: SALVATO DALLE FORZE DELL’ORDINE UN TRENTENNE ABRUZZESE

Una mattinata di paura, iniziata a Luco dei Marsi e conclusasi sul tetto dell’Ospedale di Avezzano, si è chiusa senza conseguenze tragiche grazie all’intervento di carabinieri e polizia di Stato. Protagonista un uomo di circa trent’anni, di origine straniera, in forte stato di agitazione per motivi sentimentali. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino in località Petogna, quando l’uomo ha contattato i carabinieri annunciando l’intenzione di togliersi la vita. I militari lo hanno raggiunto trovandolo cosparso di alcol e con un accendino in mano. Dopo un momento di forte tensione, l’uomo è stato bloccato e affidato alle cure del 118, che lo ha trasportato all’Ospedale di Avezzano.

Giunto in ospedale, il trentenne è però riuscito a fuggire dal reparto, salendo sul tetto della struttura e minacciando di lanciarsi nel vuoto. Sul posto sono intervenuti nuovamente carabinieri e polizia di Stato che, dopo oltre un’ora di dialogo, sono riusciti a convincerlo a desistere.

L’uomo è stato quindi messo in sicurezza e riaffidato ai sanitari per ulteriori accertamenti. La vicenda, che avrebbe potuto avere un esito drammatico, si è conclusa senza vittime grazie alla prontezza delle forze dell’ordine.