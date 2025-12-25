DALLO STABILIMENTO DI MARTINSICURO LA MUSICA DI INTERE GENERAZIONI: ADDIO A PAOLO BONTEMPI

Si è spento all’età di 93 anni Paolo Bontempi, figura simbolo della storica azienda Bontempi, il marchio che negli anni Settanta ha portato la musica nelle case di milioni di bambini e ragazzi. L’ingegnere è morto a Montelupone, dove viveva. La notizia della scomparsa è stata resa nota a esequie avvenute, celebrate in forma strettamente privata. Per sua volontà, è stato tumulato nel cimitero di Recanati. Tra i luoghi simbolo dell’impero industriale costruito da Bontempi c’è lo stabilimento di Martinsicuro, che insieme a quelli di Potenza Picena e San Claudio di Corridonia rappresentò uno dei poli produttivi fondamentali dell’azienda. Proprio da Martinsicuro uscivano migliaia di strumenti musicali giocattolo destinati ai mercati italiani e internazionali, contribuendo a rendere il marchio un punto di riferimento assoluto nel settore. La storia industriale ebbe origine nel 1937, dalla piccola bottega di fisarmoniche fondata dal padre Egisto. Paolo Bontempi seppe trasformare quell’attività artigianale in una realtà industriale di primo piano, con una visione innovativa che anticipò le tendenze della musica elettronica e delle tastiere portatili. Negli anni Settanta l’azienda arrivò a contare fino a mille dipendenti, con una grande sede produttiva in Abruzzo dedicata alla lavorazione delle materie plastiche, tra le più avanzate in Italia. Iconici restano strumenti come il Chord Organ, che richiamava il celebre Hammond, e il pianino corredato dal “metodo Bontempi”, un sistema semplice e intuitivo che permetteva ai bambini di suonare fin da subito. Un successo globale rafforzato anche da prestigiose licenze internazionali, tra cui Walt Disney, Warner Bros e Barbie, che portarono personaggi dell’immaginario collettivo nelle camerette di intere generazioni. Con la scomparsa di Paolo Bontempi se ne va un protagonista dell’industria italiana del Novecento. Resta però un’eredità fatta di musica, innovazione e memoria collettiva, nata anche dallo stabilimento di Martinsicuro, dove per anni hanno preso forma i sogni sonori di milioni di bambini.