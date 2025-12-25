SUCCESSO PER IL CONCORSO DELLE LETTERINE: L’ASSOCIAZIONE SAN GABRIELE REGALA EMOZIONI AL NATALE MONTORIESE

Si è concluso con un grande successo anche quest’anno il tradizionale concorso delle letterine
promosso dall’Associazione San Gabriele, un appuntamento che continua a rappresentare uno
dei momenti più sentiti e autentici del Natale montoriese.
Il concorso, aperto ufficialmente il 13 dicembre, ha raccolto oltre 100 letterine, testimonianza di
una partecipazione straordinaria da parte dei bambini e delle famiglie. Messaggi ricchi di
fantasia, disegni colorati, parole semplici ma profonde: letterine brillanti, artistiche e spesso
commoventi, capaci di raccontare desideri, sogni e piccoli gesti di quotidiana felicità.
Dopo un’attenta e approfondita valutazione, nella notte tra il 24 e il 25 dicembre gli associati
dell’Associazione San Gabriele hanno selezionato circa venti letterine, premiando quei bambini
che più di altri hanno colpito per originalità, sensibilità ed emozione trasmessa.
All’alba del giorno di Natale, la sorpresa più bella: Babbo Natale in persona ha raggiunto le loro
case per consegnare i doni richiesti. Regali semplici, concreti, mai eccessivi: richieste genuine
che raccontano un’infanzia fatta di valori veri e di piccoli sogni realizzabili.
Nel corso della mattinata, l’associazione ha ricevuto numerose telefonate di ringraziamento da
parte dei genitori, colpiti dalla delicatezza e dall’attenzione dimostrata. Un gesto simbolico ma
potente, che conferma ancora una volta la grande sensibilità e il profondo legame
dell’Associazione San Gabriele con la comunità.
Le festività natalizie però non si fermano qui. L’attenzione ora si sposta sul Torneo di Montopoly,
in programma il 29 e 30 dicembre presso la tensostruttura di Piazza Diamante, con inizio alle ore
21:00. Un appuntamento aperto a grandi e piccoli che offrirà la possibilità di giocare al celebre
gioco da tavolo e tentare di vincere un viaggio a Disneyland Paris.
Gran finale con la chiusura del 2025 affidata al Gran Capodanno Diamante, evento che promette
di salutare l’anno con musica, divertimento e grande partecipazione. Ancora una volta,
l’Associazione San Gabriele conferma il suo ruolo centrale nel tessuto sociale del territorio,
capace di trasformare tradizioni semplici in momenti di autentica condivisione e comunità.