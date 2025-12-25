BAGORDI IN PIAZZA MARTIRI, IL PARROCO DELL'ANNUNZIATA: «QUESTO NON È IL NATALE»

I bagordi andati in scena ieri pomeriggio in piazza Martiri non hanno nulla a che vedere con lo spirito natalizio. A sottolinearlo è stato don Luigi, durante l’omelia pronunciata oggi pomeriggio nella chiesa dell’Annunziata, in via Pannella, nel corso della messa delle 17.30. Il parroco della Chiesa dell’Annunziata ha richiamato l’attenzione sul senso autentico del Natale, prendendo le distanze dagli eccessi visti nelle ultime ore. «Se si chiedesse ai giovani il significato di tutto quello che si è visto in giro ieri — ha osservato — probabilmente non saprebbero neppure rispondere». Un passaggio netto, quello di don Luigi, che ha voluto evidenziare proprio in chiesa come certi comportamenti siano lontani dal messaggio di condivisione, sobrietà e riflessione che caratterizza il Natale. Un invito, rivolto soprattutto ai più giovani, a riscoprire valori e significati che vanno oltre il semplice divertimento fine a se stesso.