TENTATO OMICIDIO / FERITA DAL MARITO CON UN COCCIO DI BOTTIGLIA, RISCHIA DI MORIRE DISSANGUATA





Ha rischiato di morire dissanguata, un'ex commerciante molto conosciuta in città, colpita al collo dal marito con un coccio di bottoglia. Solo una disperata corsa verso l'ospedale ha evitato la tragedia. La violenta aggressione è avvenuta all’interno di un’abitazione di via Tiziano, a Pescara. La donna, madre di quattro figli, è in prognosi riservata. Tutto si deve ad una lite familiare degenerata tra marito e moglie, una coppia segnata da tempo da difficoltà relazionali, scoppiata nella tarda serata della giornata di Natale. Lui, un professionista, è accusato di tentato omicidio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna prima del trasferimento in ospedale, e gli agenti della squadra volante, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto.